Meunier verso il Borussia Dortmund

TORINO – Il nome di Thomas Meunier, terzino belga tra i più appetibili sul mercato dei parametri zero, è stato spesso accostato anche alla Juventus. Ma stando a quanto riferisce Bild, i bianconeri non riusciranno ad aggiudicarsi le prestazioni di Meunier, perché il belga sarebbe vicinissimo all’accordo con il Borussia Dortmund. Il club tedesco, che con ogni probabilità perderà Hakimi alla fine della stagione, dovrebbe sostituire il wonderkid del Real Madrid con il belga in uscita dal PSG.