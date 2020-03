Meunier, si inserisce anche il Tottenham

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus lavora per aggiungere forze fresce sulla corsie difensive, specialmente nella parte destra. La possibile partenza di De Sciglio costringe i bianconeri ad intervenire sul mercato, con il belga Thomas Meunier come obiettivo principale. Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, però, oltre al Borussia Dortmund ci sarebbe da fronteggiare anche il Tottenham, interessato alla situazione dell’ex Anderlecht.

