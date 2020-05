Messi o Ronaldo? Iniesta non ha dubbi: “Leo fa sempre la differenza”

TORINO- Andrés Iniesta, ex centrocampista del Barcellona, ha concesso un’intervista ai microfoni di Olè, ai quali ha parlato anche dell’eterno dualismo tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, facendo la sua scelta: “Leo si vedeva che era diverso dagli altri. È salito in prima squadra in giovane età, ma se non avesse avuto personalità se lo sarebbero mangiato vivo. Ora riesce a fare la differenza in ogni momento, sa sempre cosa fare e sempre nel modo migliore per la squadra”.

