Messi: “Continuerò sempre a giocare per vincere ma certe cose mi hanno fatto molto male”

TORINO – La stella del Barcellona Leo Messi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport, dove ha parlato ha commentato le sue frasi postate nel messaggio di addio a Luis Suarez.

“Chi mi conosce sa che non sono capace di giocare per vincere sempre e dare tutto in campo. È stato così per tutta la carriera e questo non cambierà. Ho solo detto ciò che sentivo in un momento difficile per me. Capisco che qualcuno pensi che avrei dovuto star zitto o lasciar correre, come tante altre cose che ho lasciato passare, ma tante cose mi hanno fatto male nelle ultime settimane ed è stato il mio modo di esprimerlo”.