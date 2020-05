Menez, il retroscena: “Conte mi voleva alla Juve, ma non potevo rifiutare il Psg”

TORINO- In una diretta Instagram con Sebastian Frey, l’ex attaccante di Roma e Milan Jeremy Menez ha raccontato un aneddoto su un suo possibile passaggio alla Juve all’epoca di Conte: “A Roma avevo tutto. Sapevo di giocare in un club di grande livello, al fianco di campioni come Francesco Totti e Daniele De Rossi. Quando andai via mi voleva il Psg, ma anche la Juve. Conte mi chiamava sempre per convincermi, ma non potevo dire di no ad un ritorno a Parigi”.

