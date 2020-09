McKennie strega i tifosi che lo elogiano sul web: “La partita è finita ma lui sta ancora correndo”

TORINO – Buona la prima per la Juventus che, ha letteralmente annientato la Samp per 3-0. Immensa prestazione di Kulusevski, autore del gol che ha sbloccato la gara e tra i migliori in campo della Vecchia Signora. Tra questi, c’è da registrare anche l’ottima prova di McKennie che, ha letteralmente stregato i tifosi juventini, i quali li hanno esaltato sul web con frasi del tipo: “La leggenda narra che la partita è finita ma lui sta ancora correndo”, o anche: “McKennie sta ancora recuperando palloni”. Chissà se riuscirà ad essere così determinante da qui alla fine, ma quel che è certo, è che in questa stagione vedremo grandi cose dalle parti della Continassa.