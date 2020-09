TORINO- Con la presentazione alla stampa, Weston McKennie ha dato ufficialmente il via alla sua avventua con la maglia della Juventus. Il centrocampista statunitense, che ha svelato il suo numero di maglia per l’occasione (prenderà la 14), come si può intravedere dai tweet del club, ha avuto l’occasione di visitare il JMuseum e l’Allianz Stadium, immergendosi ancora di più nella storia della Vecchia Signora: