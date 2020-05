Mbuyamba, l’agente: “C’è anche la Juve sulle sue tracce”

TORINO- Ai microfoni di Voetball International, Carlos Barros, procuratore, ha parlato del suo assistito Xavier Mbuyamba, attualmente in forza al Barcellona B: “C’è enorme incertezza sul futuro. Quasi tutti i principali club in Europa hanno chiesto informazioni. Il Real è molto interessato, ma il suo passaggio lì sarebbe molto delicato. Anche Juve e Inter sono interessate, così come i club inglesi e tedeschi. Il piano migliore però, lo ha il Chelsea, che non ha paura di lanciare i giovani calciatori in prima squadra”.

