TORINO – L’ex attaccante della Samp Maxi Lopez ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della scelta in attacco della Juve.

“Suarez, Cavani e Dzeko sono tre giocatori molto importanti. Suarez sarebbe un grandissimo colpo per il calcio italiano, ma Cavani ha il vantaggio di conoscere bene il gioco più difficile che si pratica in Italia. In ogni caso, chiunque di loro andrà in un club attrezzato come la Juve farà molto bene”.