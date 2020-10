TORINO- Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus e ora stimato opinionista, ha parlato ai microfoni di Repubblica di Alvaro Morata: “Molto buona la partita dei bianconeri a Kiev, dove hanno rischiato poco e segnato due gol. Se Morata poi la deve toccare solo una volta per chiudere l’azione è davvero un signor attaccante. Certo, gli manca la partecipazione al gioco, ma non conta molto visto che deve pensare prima a segnare”.