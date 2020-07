Mauro: “Juve con la testa al Lione, un’eliminazione sarebbe grave per il calcio italiano”

TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista bianconero Massimo Mauro ha parlato della situazione in casa Juve: “Partita con il Lione decisiva, sarebbe folle pensare ad un’eliminazione. Sarebbe grave per tutto il calcio italiano, ma arà sicuramente una gara complicata. Cagliari? Parte di campionato difficile da interpretare. Penso che la Juve faccia bene ad impegnarsi poco, deve pensare solo alla Champions. L’idea di mettere l’Under 23 con la Roma sarebbe giusta, i titolari vanno preservati. Sarri? La Juve non cambia strategie in caso di fallimento in Champions. Credo che il progetto continuerà ancora”.

