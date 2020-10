Mauro: “Juve-Barcellona? Due episodi hanno determinato la partita”

TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista della Juventus Massimo Mauro ha parlato del ko in Champions con il Barcellona: “Due episodi hanno determinato la partita. Ad esempio, l’espulsione di Demiral non si può vedere: ha buttato la palla avanti entrando 5’ in ritardo sull’avversario. Lì un calciatore esperto sa che se si rimane in 10 è finita. E poi penso al fallo da rigore di Bernardeschi, un altro episodio non al livello di partite di Champions League”.