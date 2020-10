Maurizio Sarri alla Fiorentina: due ostacoli per il possibile affare

TORINO – Continuano ad arrivare notizie sul mercato in uscita per la Juventus: questa volta, però, non si tratta di un giocatore, ma di un allenatore. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra che Maurizio Sarri sia sempre più vicino alla Fiorentina: l’ex allenatore bianconero esonerato quest’estate, però, deve prima di tutto rescindere il proprio contratto con la Vecchia Signora prima di trasferirsi a Firenze. Tuttavia, non sarebbe questo l’ostacolo alla riuscita dell’operazione.

Infatti, il quotidiano sportivo ha affermato che i due ostacoli per il possibile affare sono lo stipendio troppo elevato del tecnico e Daniele Pradè: con il ds della Viola non sembra correre buon sangue e, oltre alla paga di 5 milioni l'anno, il loro rapporto potrebbe far saltare la trattativa. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori novità.