Mauri: “Juve? Quando le segnai passai una delle più belle giornate della mia carriera”

TORINO- Josè Mauri, centrocampista con un passato tra le fila di Parma e Milan, ha parlato ai microfoni di forzaparma.it. del gol realizzato alla Juve ormai cinque anni fa: “In realtà non mi ricordo tanto di quella rete. Sicuramente, però, non potrò mai dimenticarmi gli abbracci di Gobbi e Nocerino sotto la curva Nord. E’ stata un’emozione passata troppo velocemente, non ho potuto godermi appieno la giornata, che è stata una delle più felici della mia breve carriera calcistica. Da allora, però, i tifosi hanno iniziato a riconoscermi un po’ di più”.

