TORINO – Blaise Matuidi è stato dichiarato guarito circa venti giorni fa, e ora è pronto per tornare agli allenamenti individuali. Proprio per questo il francese è tornato a Torino nella giornata di oggi, atterrato all’aeroporto di Caselle circa due ore fa. Ora c’è attesa per il rientro degli altri bianconeri, in particolare dei sudamericani.