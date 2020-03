Matuidi, prima il rinnovo e poi la cessione?

TORINO- Come riportato dal Corriere di Torino, nei prossimi mesi Blaise Matuidi e la Juventus si incontreranno per mettere nero su bianco il rinnovo del calciatore per un’altra stagione. Il futuro del francese a Torino, però, non sarebbe scontato. Il club bianconero, infatti, starebbe pensando di monetizzare una sua cessione in estate, così da non perderlo a parametro zero, investendo poi il ricavato sull’acquisto di un altro centrocampista.

