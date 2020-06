Matuidi, in arrivo un documentario su Amazon Prime

TORINO- Come accaduto già per altri calciatori, Amazon Prime è pronto a condividere sul suo catalogo di Serie Tv e Film un nuovo documentario. Protagonista, questa volta, sarà Blaise Matuidi, di cui non verrà però raccontata la vita da calciatore, ma i suoi sforzi fuori dal campo come volontario dell’associazione “Les Tremplins Blaise Matuidi”. Il tutto, per ora, sarà però visibile solamente in Francia, in attesa che anche in Italia si possa asistere ai grandi gesti di umanità compiuti dal numero 14 bianconero.

