TORINO- In attesa dell’ufficialità, Blaise Matuidi si può virtualmente definire un nuovo giocatore dell’Inter Miami. Il francese lascia la Juventus dopo tre stagioni, anche su consiglio del ct transalpino Didier Deschmps. Come riportato dal portale Franceblues, infatti, il numero 14, dopo aver ricevuto rassicurazioni sul proprio posto in Nazionale, ha accettato il trasferimento.

