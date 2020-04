Matuidi, il francese continua ad allenarsi in isolamento

TORINO- Blaise Matuidi sta vivendo questo periodo di quarantena con la sua famiglia, continuando ad allenarsi tra le mura di casa nonostante la positività al Coronavirus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le condizioni del francese sarebbero nettamente migliorate in queste ultime settimane, ma per lui si prevede ancora un lungo isolamento. Il centrocampista, infatti, dovrà attendere due settimane in più rispetto ai compagni prima di poter tornare ad allenarsi regolarmente.

