Matuidi compie 33 anni: gli auguri della Juve

TORINO- Giornata importante per Blaise Matuidi, che proprio oggi spegne le 33 candeline. Il campione del mondo del 2018 è arrivato alla Juventus nell’estate del 2017, contribuendo con le sue prestazioni alla conquista di due scudetti, una coppa Italia e una supercoppa italiana. Il club bianconero, quindi, non poteva non fargli gli auguri di buon compleanno, specialmente in un momento così complicato per il numero 14, in isolamento dopo la positività al Coronavirus:

