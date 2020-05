TORINO – Negli ultimi giorni i calciatori hanno potuto riprendere ad allenarsi, e alcuni di loro non hanno mancato di esprimere la gioia per essere finalmente tornati al lavoro. Tra questi c’è anche Blaise Matuidi, che ha voluto condividere con il mondo dei social tutto il suo entusiasmo. “Back to training”, torniamo ad allenarci – ha scritto il francese su Instagram affianco ad una foto che lo ritrae alle prese con l’allenamento alla Continassa.