Matuidi ai saluti: visite mediche con l’Inter Miami in giornata

TORINO – La Juventus, come riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, è pronta a salutare Blaise Matuidi. Il centrocampista francese non rientrerebbe infatti nei piani di Andrea Pirlo e il club bianconero avrebbe trovato un accordo per il suo passaggio in MLS all’Inter Miami. Già oggi, come riporta il giornalista, potrebbero esserci a Parigi le visite mediche del numero 14 con il suo nuovo club. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti è spuntata la lista completa degli obiettivi di mercato della Juventus. In particolare, nel mirino bianconero sarebbero finiti ben 13 nomi grossi: ecco la nuova lista della spesa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<