Mattinata in campo

TORINO – Martedì mattina in campo per i bianconeri, che al JTC hanno continuato la preparazione in vista dell’inizio del campionato. Menù dell’allenamento che ha previsto attivazione, forza in palestra e parte atletica in campo, torello, situazioni di attacco vs difesa e partitella a tre squadre con sponde.

Domani, mercoledì 2 settembre, la seduta è in programma al mattino. A seguire, dalle 15:00, ci sarà la presentazione di Arthur, che incontrerà i giornalisti invitati all’Allianz Stadium.