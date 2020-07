Martina (ag.Buffon): “Dopo il ritiro dovrebbe fare l’allenatore. Un giorno potrebbe arrivare sulla panchina della Juve”

TORINO- Silvano Martina, procuratore di Buffon, ha parlato del portierone bianconero ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Gigi, dopo il ritiro, secondo me dovrebbe iniziare una carriera da allenatore. Dico questo perchè ha esperienza su come si gestisce uno spogliatoio e poi se ne intende di calcio. Juve? Si, per me potrebbe arrivare su quella panchina. Parliamo di un portiere diverso da tutti gli altri, che riesce a semplificare ogni cosa”.

