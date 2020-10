TORINO – Il ds dell’Inter Beppe Marotta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche del rinnovo di Lautaro.

“Sul rinnovo di Lautaro non c’è alcuna fretta e con lui c’è un rapporto ottimo. Prima o poi affronteremo questo che per noi non è assolutamente un problema”.