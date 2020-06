Marotta: “Lo scorso anno c’era la sensazione di poter arrivare a Dybala. Ronaldo? Quando lo prendemmo c’era una logica dietro”

TORINO- L’ad dell’Inter Beppe Marotta è stato intervistato ai microfoni del Corriere della Sera, parlando anche di alcuni argomenti riguardanti la Juve: “Icardi non faceva più parte dei nostri piani. Dovevamo trovare una soluzione adatta per tutte le parti ed è stato fatto. Il finale è stato gradevole. Mercato? Credo che ci si debba togliere dalla testa operazioni folli in questo momento. Ad esempio Neymar, per il quale andrebbero spesi 500 milioni tra cartellino e ingaggio, è una soluzione utopistica. Ronaldo? Quando lo prendemmo alla Juve aveva una gran logica di mercato. Dybala? È un grande talento, mi piace molto. Lo scorso anno c’era la sensazione di poter arrivare a lui, ma ora è proiettato a diventare una bandiera della Juve”.

