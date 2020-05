Marocchino: “Accosto Chiellini a Scirea. Balotelli e Felipe Melo? Due calciatori con un carattere particolare”

TORINO- Domenico Marocchino, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua, ai microfoni di Radio Sportiva, sulle dichiarazioni di Chiellini: “È il più forte difensore degli ultimi 20 anni, lo accosto a Scirea. L’odio verso l’Inter? Ha detto quello che sentiva, ma non penso intendesse un odio in senso letterale, ma come una carica quando si giocano determinate partite. Balotelli e Felipe Melo? Due giocatori con un carattere particolare come tanti altri. Giocatori così allegri ci sono sempre stati”.

