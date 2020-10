TORINO- Giancarlo Marocchi, negli studi di Sky Sport, ha parlato della partita di stasera e, in particolare, del possibile apporto di Federico Bernardeschi: “Penso sia la sua partita per trovare un posto su questo palcoscenico. Pirlo gioca ogni partita con cinque giocatori offensivi, per lui fare l’esterno a tutta fascia non sarebbe male. Quello è il ruolo in cui è nato a Firenze sotto la guida di Sousa”.