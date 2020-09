TORINO- Intervistato da Sky Sport, il dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato di Rodrigo De Paul: “Quando a inizio mercato davano De Paul come partente dicevo che sarebbe stata una sorpresa vederlo andare via. Per me è naturale che possa rimanere, visto che non abbiamo ricevuto offerte degne di un giocatore del suo calibro. Abbiamo avuto degli approcci con diverse squadre, ma nessuna ha offerto abbastanza”.