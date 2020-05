Marchisio ricorda Trieste: “8 anni fa si iniziava a scrivere la storia”

TORINO – Claudio Marchisio era in campo quel 6 maggio del 2012 a Trieste. Il principino e la Juventus conquistavano il primo titolo italiano dopo Calciopoli, il trentesimo Scudetto conquistato sul campo. Il primo di una serie arrivata fino a oggi, che ha visto la Juve laurearsi campione d’Italia per altre sette volte dopo quella magica serata di Trieste. Su Twitter, Marchisio ha postato una foto per ricordare questa piacevole ricorrenza. “8 anni fa si iniziava a scrivere la storia… Sempre la stessa storia” – ha scritto il principino.