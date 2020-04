TORINO – In questo momento di emergenza, il calcio giocato e le grandi partite mancano a tutti. Anche ai grandi ex campioni come Claudio Marchisio. Il principino ha postato un video su Instagram in cui ha ricordato una serie di vittorie della Juventus ai danni dei nerazzurri nel derby d’Italia. “Ci sono momenti che non si possono misurare con l’orologio, ma solo con i battiti del cuore” – ha scritto l’ex numero 8.