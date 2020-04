Marchisio: “Mi manca lo spogliatoio, un bene che il calcio riprende. Allenatore? Se alla Juve…”

TORINO- Claudio Marchisio, in una diretta su Instagram, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Mi manca tanto lo spogliatoio, perchè lì vivi quotidianamente il tuo lavoro. Pepe? Lui tirava fuori un sorriso anche in un momento difficile. Cuadrado? I sudamericani sono propensi ad ascoltare tanta musica, hanno una concezione diversa dalla nostra. Lo spogliatoio è anche questo, condividere culture diverse di compagni stranieri e prenderne parte. Miei eredi? Su tutti, mi rivedo in Castrovilli, Barella e Pellegrini. Io ero un giocatore che poteva fare più ruoli. Ripresa campionato? Oggi sono uscite notizie sulle date di possibile ripresa degli allenamenti e, se partiranno quelli, partiranno tante altre cose. Non solo per gli atleti, ma per tutti. Io allenatore? Se alla Juve sì, ma non tutti però possono fare l’allenatore”.

