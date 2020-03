Marchisio: “Felice di un ritorno alla Juve di Pogba, ma il centrocampo non è il punto debole”

TORINO- Claudio Marchisio ha parlato di Juventus ai microfoni di Tuttosport: “Pogba? Gli dissi che sbagliava a tornare a Manchester e che, se proprio doveva andarsene, avrebbe fatto meglio a trasferirsi in Spagna. Uno suo ritorno in bianconero sarebbe positivo, perchè potrebbe rilanciarsi in un ambiente che da sempre lo coccola. E la stessa Juve, a centrocampo, avrebbe bisogno di uno come lui. Sbagliato, però, definire il reparto come punto debole della squadra. Pjanic si è ben comportato fino a gennaio, passando poi il testimone a Bentancur. che a me personalmente piace molto. Sarebbe un peccato, però, non sfruttarlo da mezz’ala. Segreto del successo? La Juve vince grazie alla programmazione, che nell’ultimo anno ha adottato anche l’Inter con Conte e Marotta. Stanno portando all’Inter l’equilibrio che serviva”.

