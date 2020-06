Marcelo, sfida tra Juve e Psg

TORINO- Con Mendy che sta scalando le gerarchie di Zidane e il ritorno di Reguillon dal prestito al Siviglia, lo spazio al Real Madrid per Marcelo diminuirà sempre di più. Ecco perchè, stando a quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, l’esterno brasiliano starebbe prendendo in considerazione l’idea di cambiare casacca. Sulle sue tracce, da ormai diverse stagioni, ci sarebbe la Juve, forte della presenza dell’amico Ronaldo, che potrebbe convincere il numero 12 a sbarcare in Italia. L’ostacolo maggiore, però, è rappresentato dalla concorrenza. Anche il Psg, infatti, sarebbe sulle tracce del terzino sinistro.

