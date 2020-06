Marcelo ricorda la Champions di Cardiff: “Juve solida, ma avevamo fame di vittoria”

TORINO- Ieri è stato il terzo anniversario della sconfitta della Juventus in finale di Champions a Cardiff, al cospetto di un grande Real Madrid. Tra i protagonisti della sfida anche il brasiliano Marcelo, che ha così parlato ai canali ufficiali del club spagnolo: “Sapevamo che la partita non sarebbe stata facile, considerando la solidità dei bianconeri. Siamo però rimasti uniti e abbiamo dimostrato di aver retto meglio la tensione di una finale. Abbiamo sempre avuto fame di vittoria. Una finale non si gioca, si vince”.

