TORINO – Il terzino fermate Real Marcelo, ha postato un tweet sul suo account social, dove si è congratulato con Cristiano Ronaldo per i suoi 101 gol in Nazionale.

“Il fratello che mi ha dato il calcio. Sono così felice di essere qui e di potermi congratulare con te per i 100 gol in Nazionale. So cosa hai fatto per la tua Nazionale e cosa continui a fare”.