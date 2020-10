TORINO – L’ex leggenda dell’intero panorama calcistico, Diego Armando Maradona, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della rivista France Football, dove ha parlato anche di Leo Messi e CR7.

”Per me, quei due sono una spanna sopra gli altri. Non vedo nessuno che gli si avvicini. Nessuno che possa realizzare la metà di quello che hanno fatto loro”.