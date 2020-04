Mandragora strizza l’occhio: “Giocherei volentieri le mie carte alla Juve”

TORINO- Quale futuro per Rolando Mandragora? Il entrocampista, negli scorsi giorni, è stato dato per sicuro partente dai dirigenti dell’Udinese, con destinazione Juventus. Una soluzione che, come riferito a Sky Sport, non deluderebbe il giocatore: “Al momento sono conentrato sulla mia squadra attuale, ma non nascondo che mi piacerebbe giocarmi le mie carte alla Juventus. Non so se sono pronto in tutto e per tutto per giocare con i campioni d’Italia, ma sicuramente lo sono più di prima”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<