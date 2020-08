Mandragora, potrebbe sfumare il ritorno alla Juve

TORINO- Come riportato da Sky Sport, potrebbe cambiare la situazione riguardo il futuro di Rolando Mandragora. Prima della rottura del crociato, infatti, il centrocampista sembrava destinato ad un ritorno alla Juve, forte di una prelazione con l’Udinese. In queste ore, però, il club campione d’Italia starebbe riflettendo riguardo una possibile permanenza del ragazzo in Friuli, così da consentirgli di recuperare al meglio dopo il brutto stop.

