Mandragora, parla l’agente: “Non è un obbligo il suo ritorno alla Juve. Napoli? Saremmo lusingati da un loro interesse”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il procuratore Luca De Simone ha parlato del possibile futuro del suo assistito Rolando Mandragora: “Siamo in attesa di notizie che ci illuminino sul futuro del calcio italiano, ma è ormai noto che su Rolando ci siano le attenzioni dei grandi club. Non a caso è il classe ’97 che ha collezionato più minutaggio in questo campionato. Ci potranno essere diverse opportunità. È andato a Udine con una recompra a favore della Juve di 26 milioni di euro e fu il primo ad essere ceduto dopo la reintroduzione di questo sistema. Non è però un obbligo il suo ritorno a Torino. Napoli? Non sappiamo se lo stanno seguendo con certezza, ma saremmo lusingati di poter trattare un suo passaggio in azzurro”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<