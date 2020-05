Mandragora, nel futuro ritorno a Torino e nuova cessione

TORINO- Tra i nodi da risolvere in casa Juve c’è anche il futuro di Rolando Mandragora, centrocampista attualmente di proprietà dell’Udinese ma per cui i campioni d’Italia vantano un diritto di recompra. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il ds Fabio Paratici pagherà i 26 milioni di euro pattuiti con il club friulano. Una volta fatto ciò, però, il ragazzo non resterebbe a lungo a Torino, ma verrebbe anzi inserito in qualche trattativa di scambio con altre squadre.

