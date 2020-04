Mandragora, il Milan sfida la Roma

TORINO- Come confermato nei giorni scorsi dai dirigenti dell’Udinese, Rolando Mandragora farà ritorno alla Juventus. Alla corte di mister Sarri, però, il giovane centrocampista rischia di non trovare spazio e per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri starebbero pensando di cederlo nuovamente. Su di lui c’è da tempo la Roma, ma nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni anche il Milan, in cerca di giovani per dare il via ad un nuovo progetto di rifondazione.

