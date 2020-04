Mancini: “Meritiamo di tornare alla vita di prima. Scudetto? Juve favorita, ma può accadere di tutto”

TORINO- Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset, parlando del campionato: “La situazione attuale è terribile, avremmo dovuto farci trovare pronti. Spero tutto torni come prima e che si ricominci a giocare a calcio, perchè è di interesse sociale. Meritiamo di tornare alla vita di prima, quello che è successo è stato ingiusto. Europeo? Un anno in più di esperienza potrà farci bene, anche se c’è il rischio che vengano avvantaggiate anche le nostre rivali. Vogliamo vincere la competizione e credo che abbiamo tutte le qualità per poterlo fare. Scudetto? La Juve resta la squadra da battere, ma è difficile fare previsioni. Al rientro potrebbe cambiare tutto, stravolgimenti così non ce ne sono mai stati e potrebbero rientrare in corsa anche Inter e Atalanta”.

