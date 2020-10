Maldera: “Pirlo ha idee moderne, saprà trovare la giusta quadratura. Con la Dinamo importante giocare larghi”

TORINO- Andrea Maldera, collaboratore di Shevchenko nella Nazionale ucraina, ha parlato a Tuttosport dell’incontro tra Dinamo Kiev e Juventus: “Pirlo punta su un’idea di calcio moderna, con la linea che passa dai tre in fase di costruzione ai quattro in fase di non possesso. Normale avere più incertezze, ci sono molti giovani e un nuovo tecnico. Ma la Juve, scegliendo Pirlo, ha dato vita ad un nuovo ciclo. Andrea sa che dovrà trovare in fretta la quadratura del cerchio e sono convinto che ce la farà. Lucescu? La Dinamo ha avuto un’ottima idea ad affidare a lui una squadra così giovane. Lui è una delle risorse della Dinamo, anche se la Juve parte certamente favorita. Occhio però a giovani talenti come Tsygankov, Mykolenko e i difensori Popov e Zabarny. Non mi aspetto che Lucescu organizzerà un pressing alto, la sua squadra sa soffire anche per 90 minuti. La Juventus dovrà lavorare molto bene sulle marcature preventive per evitare di esporsi al contropiede e soprattutto non dovrà cadere nel tranello di pensare che sia tutto facile. Punti deboli Dinamo? Difendono stretti, lasciando quindi spazio sulle fasce. I bianconeri dovranno avere pazienza e cercare di allargare il gioco quando possibile”.