Maifredi: “La mano di Sarri alla Juve non si vedrà mai. Champions? Serve più coesione di squadra”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex allenatore della Juventus Gigi Maifredi ha parlato della situazione in casa bianconera: “Il pari con l’Atalanta non è giusto per quanto visto. I bergamaschi hanno dimostrato una grande organizzazione di gioco, calando inevitabilmente nella ripresa. Il risultato va a vantaggio della Juve, anche se credo che in caso di sconfitta lo scudetto non sarebbe comunque stato in discussione. Sarri? Era impensabile che cambiasse da subito la squadra, che per cinque anni è stata guidata da Allegri che privilegiava l’azione personale e la quadratura logica. La mano di Sarri non si vedrà mai. Champions? La Juve deve pensare a diventare una squadra forte, cosa che non è ora. Occorre più organizzazione e coesione, oltre a recuperare giocatori alle corde come Bonucci e Chiellini. Serve poi un centrocampo di livello”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<