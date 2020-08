Maifredi: “Avrei puntato sul ritorno di Allegri, Sarri ha sbagliato la gestione di Ronaldo”

TORINO- Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha parlato della situazione in casa bianconera ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Sarri ha sbagliato con Ronaldo, creando i suoi schemi e provando ad anteporli a tutto, anche al coinvolgimento di Cr7. Se hai uno come lui in rosa tutto il resto è secondario. Avrei puntato sul ritorno di Allegri, che in questi anni è stato l’unico ad aver capito come far rendere al meglio questa squadra”.

