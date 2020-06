Luis Enrique, il retroscena sulla finale del 2015: “Fossi stato l’allenatore della Juve mi sarei ca**to addosso parlando del Barca”

TORINO- Lui Enrique, ex tecnico del Barcellona, ha svelato ai microfoni di Barca TV il discorso fatto ai suoi ragazzi in occasione della finale di Champions del 2015 contro la Juve: “Dissi che la cosa peggiore sarebbe stata essere un calciatore bianconero in procinto di affrontare il Barca. Immaginarsi di dover marcare calciatori come Suarez, Messi, Neymar e Iniesta o di dover segnare un gol a Ter Stegen, superando prima Piquè e Mascherano. Fossi stato l’allenatore della Juve mi sarei ca**to addosso parlando del Barcellona. Mai stato così nervoso come in quella finale, c’era troppa tensione. Il primo gol ha alzato il nostro morale, facendo capire alla Juve che facevamo sul serio. Il 3-1 è stato sicuramente il gol che ho festeggiato maggiormente”. Ma attenzione perché, sempre in queste ore, è arrivata anche una grossa novità di mercato in casa bianconera. Salta Tonali? Paratici cambia obiettivo: pronta l’offerta per un altro big! >>>VAI ALLA NOTIZIA

