Lucescu: “Willian potrebbe fare bene alla Juve, credo che Douglas Costa rimarrà a Torino”

TORINO- L’ex mister dello Shaktar Mircea Lucescu, ai microfoni di Taca la Marca, ha parlato del futuro di Willian e Douglas Costa: “So che la Juventus segue il ragazzo (Willian ndr.) e penso che lui, con le sue caratteristiche, potrebbe adattarsi bene al gioco dei bianconeri. Douglas? Non so se andrà via da Torino, ma credo che la società voglia tenerlo in rosa anche l’anno prossimo. In Ucraina hanno fatto entrambi molto bene e ora, vista la maturità ormai raggiunta, potrebbero replicare quei risultati insieme”.

