TORINO- Mircea Luscescu, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato del ko con la Juventus in conferenza stampa: “Abbiamo giocato una buona partita, ma in Champions l’esperienza fa la differenza. Squadre come Juventus e Barcellona sono più avanti rispetto a noi, ma queste gare permettono di crescere molto. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato e poi penseremo alla gara di settimana prossima con il Ferencvaros”.