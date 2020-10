Lucas Paquetà: “La gara del Lione contro la Juve mi ha convinto a venire”

TORINO – Lucas Paquetà ha parlato della Juve alle sue prime dichiarazioni in Francia. L’esterno brasiliano classe 1997 ha da poco lasciato il Milan e si è trasferito al Lione, squadra che lo ha seguito per diverse settimane in questa finestra di calciomercato.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ex milanista avrebbe afferamato: “La gara del Lione contro la Juve mi ha convinto a venire. Hanno messo in difficoltà i bianconeri nell’ultima Champions League e in quel momento ho deciso di trasferirmi qui. Questo è un club molto famoso ed anche in Brasile è conosciuto: sono contento di essere qui“. Il Lione, infatti, nell’ultima edizione della Coppa dei Campioni ha eliminato la Juventus ai quarti di finale.